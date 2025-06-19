Воронежская область развивает сотрудничество с Кубой

В своем выступлении Данил Кустов подчеркнул, что Воронежская область намерена продолжать углубленное сотрудничество с Кубой в таких важных направлениях, как наука, образование, промышленность и агропромышленный комплекс. Зампред правительства выразил уверенность в том, что совместные усилия приведут к укреплению дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и Кубой. В заключение он отметил, что развитие связей будет способствовать не только экономическому росту, но и культурному обмену между народами, что, в свою очередь, обогатит обе страны новыми знаниями и опытом.