Воронежская область развивает сотрудничество с Кубой

Политик акцентировал внимание на значительном прогрессе в международном сотрудничестве между Воронежской областью и Республикой Куба, которое насчитывает более пятидесяти лет. Данил Кустов также отметил, что за последние несколько лет произошло существенное расширение межгосударственного взаимодействия в различных сферах, таких как экономика и социальные отношения. Важным инструментом, способствующим этому процессу, является Межправительственная Российско-Кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Данная структура играет ключевую роль в формировании и реализации совместных проектов, направленных на улучшение жизни людей в обеих странах.
В своем выступлении Данил Кустов подчеркнул, что Воронежская область намерена продолжать углубленное сотрудничество с Кубой в таких важных направлениях, как наука, образование, промышленность и агропромышленный комплекс. Зампред правительства выразил уверенность в том, что совместные усилия приведут к укреплению дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между Россией и Кубой. В заключение он отметил, что развитие связей будет способствовать не только экономическому росту, но и культурному обмену между народами, что, в свою очередь, обогатит обе страны новыми знаниями и опытом.