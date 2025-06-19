Индустриальный парк под Ростовом получит 35 млрд рублей инвестиций

Парк, расположенный в 4 км от Ростова вдоль трассы М‑4 «Дон», получит развитые подъездные пути с юга и севера и мощные инженерные сети. Под первые этапы до 2028 года инвестируют 35 млрд руб., что позволит заложить основу для будущего размещения до миллиона «квадратов» производственных, складских и сервисных объектов.