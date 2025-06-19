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Глава минтранса прокомментировал строительство пятого моста через Оку

Работы могут занять от двух до двух с половиной лет.

Строительство пятого моста через Оку начнется после одобрения проекта федеральным правительством. Об этом сообщил глава минтранса региона Павел Сатеев 18 июня на пресс-конференции.

Как напомнил министр, возведение моста поддержали в межведомственной комиссии минтранса РФ в июне. Вопрос будет рассматривать комиссия при Правительстве России. В ходе нее определят сроки строительства. Сейчас предполагается, что работы продлятся 2−2,5 года.

Нижегородские власти рассчитывают приступить к возведению переправы как можно скорее.

Напомним, что новый мост станет частью дублера проспекта Гагарина. Об этом губернатор Глеб Никитин докладывал Михаилу Мишустину.