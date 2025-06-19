Глава минтранса прокомментировал строительство пятого моста через Оку

Строительство пятого моста через Оку начнется после одобрения проекта федеральным правительством. Об этом сообщил глава минтранса региона Павел Сатеев 18 июня на пресс-конференции.
Как напомнил министр, возведение моста поддержали в межведомственной комиссии минтранса РФ в июне. Вопрос будет рассматривать комиссия при Правительстве России. В ходе нее определят сроки строительства. Сейчас предполагается, что работы продлятся 2−2,5 года.
Нижегородские власти рассчитывают приступить к возведению переправы как можно скорее.
Напомним, что новый мост станет частью дублера проспекта Гагарина. Об этом губернатор Глеб Никитин докладывал Михаилу Мишустину.