Глава минтранса прокомментировал строительство пятого моста через Оку

Как напомнил министр, возведение моста поддержали в межведомственной комиссии минтранса РФ в июне. Вопрос будет рассматривать комиссия при Правительстве России. В ходе нее определят сроки строительства. Сейчас предполагается, что работы продлятся 2−2,5 года.