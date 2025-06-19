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Reuters: Сирия осуществила свой первый за 14 лет банковский перевод через SWIFT

Сирия на прошлой неделе провела первую за 14 лет транзакцию через SWIFT, передает агентство Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сирия осуществила свой первый за последние 14 лет международный банковский перевод через международную платежную систему SWIFT. Об этом агентству Reuters в Дамаске в четверг рассказал глава сирийского центробанка Абделькадер Хусрия. По его словам, в воскресенье сирийский банк осуществил прямую коммерческую сделку с итальянским банком.

Это, по мнению издания, стало важной вехой в стремлении Сирии к реинтеграции в мировую финансовую систему.

Теперь дверь открыта для большего числа подобных сделок.

Абделькадер Хусрия
глава сирийского центробанка

Ранее Financial Times сообщала, что Сирии откроют доступ к SWIFT «в течение нескольких недель».