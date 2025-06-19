Reuters: Сирия осуществила свой первый за 14 лет банковский перевод через SWIFT

Сирия осуществила свой первый за последние 14 лет международный банковский перевод через международную платежную систему SWIFT. Об этом агентству Reuters в Дамаске в четверг рассказал глава сирийского центробанка Абделькадер Хусрия. По его словам, в воскресенье сирийский банк осуществил прямую коммерческую сделку с итальянским банком.