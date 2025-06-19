Reuters: Сирия осуществила свой первый за 14 лет банковский перевод через SWIFT

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Сирия осуществила свой первый за последние 14 лет международный банковский перевод через международную платежную систему SWIFT. Об этом агентству Reuters в Дамаске в четверг рассказал глава сирийского центробанка Абделькадер Хусрия. По его словам, в воскресенье сирийский банк осуществил прямую коммерческую сделку с итальянским банком.
Это, по мнению издания, стало важной вехой в стремлении Сирии к реинтеграции в мировую финансовую систему.
Теперь дверь открыта для большего числа подобных сделок.
Ранее Financial Times сообщала, что Сирии откроют доступ к SWIFT «в течение нескольких недель».