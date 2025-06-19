Инвесторы создадут в Волгодонске и Азове новые производства

Еще один документ, из подписанных сегодня на ПМЭФ-2025, касается строительства в Азове завода по производству перкарбоната натрия. Соглашение об этом Юрий Слюсарь заключил с председателем совета директоров завода «Новочеркасский перкарбонат» Дмитрием Величко. По планам инвестора, проект будет реализован в несколько этапов до конца 2027 года. Мощность первых двух производственных линий составит 1 тыс. т продукции в месяц. Сейчас завершается оформление собственности производственной площадки, разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется, что в Азове также наладят производство перекиси водорода мощностью 3 тыс. т в месяц, 60% от этого объема будет использоваться для собственных нужд предприятия. В проект инвестор намерен вложить 1 млрд руб. На новом предприятии будет создано около 170 рабочих мест.