Вице-президент по видеосервисам VK рассказал о динамике и планах развития соцсети

«Мы всё-таки очень глубоко интегрированы с социальной сетью. И для нас это огромный плюс, потому что та система рекомендаций, над которыми мы работаем, она в том числе базируется на вкусах и предпочтениях пользователя. И источники сигнала, которые мы получаем для обогащения системы монетизации, [они] сильно шире, чем просто видеосмотрение. И в этом на самом деле наше основное УТП (уникальное торговое предложение. — Ред.)», — поделился он.