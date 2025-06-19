Вице-президент по видеосервисам VK рассказал о динамике и планах развития соцсети

«Мы всё-таки очень глубоко интегрированы с социальной сетью. И для нас это огромный плюс, потому что та система рекомендаций, над которыми мы работаем, она в том числе базируется на вкусах и предпочтениях пользователя. И источники сигнала, которые мы получаем для обогащения системы монетизации, [они] сильно шире, чем просто видеосмотрение. И в этом на самом деле наше основное УТП (уникальное торговое предложение. — Ред.)», — поделился он.
Дуксин добавил, что ежедневно в VK загружается более 350 тыс. единиц контента, поэтому этот объем информации необходимо структурировать в раздел рекомендаций, чтобы люди могли сортировать для себя понравившийся контент. Однако он также заявил, что никакой маркетинг или пиар не поможет автору поднять такой объем контента, какой есть у соцсети.
«В этом смысле мы в уникальной находимся ситуации, такой технологической, потому что мы можем использовать гораздо более широкое количество сигналов для обогащения вашего профиля как пользователя для того, чтобы вам порекомендовать действительно то, что вам будет интересно. И это большая работа, и на нее мы делаем основную ставку», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK.
Кроме того, платформа занимается привлечением новых авторов, взаимодействует с телеканалами, производителями видеоконтента, в том числе с разработчиками кино и сериалов, а также созданием полноценного детского профиля, который позволяет безопасно смотреть детский контент. Для этой инициативы велась работа с детскими нейропсихологами, что позволило правильно наполнить данный раздел, чтобы принести образовательную пользу для подрастающего поколения.
Ранее в этот день страховая компания «Ингосстрах» и VK договорились на ПМЭФ-2025 о стратегическом сотрудничестве. Оно будет содействовать укреплению технологического лидерства компаний на российском рынке. При этом основным вектором взаимодействия станет повышение удобства работы с онлайн-сервисами.