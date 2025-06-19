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Самарская область подписала соглашение о развитии футбола с Минспортом РФ и РФС

В Самарской области будут активнее развивать массовый и детско-юношеский футбол.

Источник: правительство Самарской области

В четверг, 19 июня, на ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение с министром спорта России Михаилом Дегтяревым и президентом РФС Александром Дюковым о развитии футбола в регионе.

Стороны планирую вместе решать задачи по кадровому обеспечению, подготовке юных игроков для профессиональных клубов Самарской области, совершенствовать инфраструктуру. Запланирована реализация проектов для активного развития массового и детско-юношеского футбола.

Также соглашение предполагает проведение всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд. Напомним. в Самарской области футбол является самым популярным видом спорта, им регулярно занимается более 82 тысяч человек.