Самарская область подписала соглашение о развитии футбола с Минспортом РФ и РФС

В четверг, 19 июня, на ПМЭФ-2025 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение с министром спорта России Михаилом Дегтяревым и президентом РФС Александром Дюковым о развитии футбола в регионе.
Стороны планирую вместе решать задачи по кадровому обеспечению, подготовке юных игроков для профессиональных клубов Самарской области, совершенствовать инфраструктуру. Запланирована реализация проектов для активного развития массового и детско-юношеского футбола.
Также соглашение предполагает проведение всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд. Напомним. в Самарской области футбол является самым популярным видом спорта, им регулярно занимается более 82 тысяч человек.