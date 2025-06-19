В регионе ограничили продажу никотинсодержащей продукции и энергетиков

Поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях представил исполняющий обязанности министра регионального контроля Калининградской области Денис Белозёров. Согласно инициативе, за продажу энергетических напитков на территории учреждений образования, культуры и спорта, а также медицинских организаций предусматривается штраф. Для граждан он составит 1−3 тыс. руб., для должностных лиц — от 7 до 20 тыс. руб., а для юридических лиц — от 10 до 30 тыс.