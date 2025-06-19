В Геленджике появится новый туристический кластер на 3,7 тысячи гектаров

В Геленджике появится новый туристический кластер, занимающий площадь более 3,7 тысячи гектаров. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и гендиректор «Усадьба “Марьина Роща” Александр Жучков подписали протокол о намерениях.
«Создание туркластера — это новая инвестиция в санаторно-курортный комплекс региона. Важно, чтобы проект отвечал самым высоким стандартам и предлагал улучшение качества отдыха и сервиса. Необходимо, чтобы такие объекты появлялись не только в Геленджике, но и на других курортах края», — отметил Вениамин Кондратьев.
Инвестиции в проект составят 16 миллиардов рублей. Планируется строительство гостиниц, академии и поля для гольфа, виноградников с производством, а также эко-парка.
«Теперь обсуждаем новый проект — туристский кластер. Мы вкладываем в него свои ценности — конечно же это семья, спорт, здоровье и традиции», — сказал Александр Жучков.
В свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил, что строительство туристического кластера положительно скажется и на развитии виноделия в регионе. Уже сейчас на территории будущего кластера заложили более 100 гектаров виноградников.