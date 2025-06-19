В Геленджике появится новый туристический кластер на 3,7 тысячи гектаров

«Создание туркластера — это новая инвестиция в санаторно-курортный комплекс региона. Важно, чтобы проект отвечал самым высоким стандартам и предлагал улучшение качества отдыха и сервиса. Необходимо, чтобы такие объекты появлялись не только в Геленджике, но и на других курортах края», — отметил Вениамин Кондратьев.