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В Геленджике появится новый туристический кластер на 3,7 тысячи гектаров

В Геленджике построят туристический кластер с виноградниками и гольф-полем.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике появится новый туристический кластер, занимающий площадь более 3,7 тысячи гектаров. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и гендиректор «Усадьба “Марьина Роща” Александр Жучков подписали протокол о намерениях.

«Создание туркластера — это новая инвестиция в санаторно-курортный комплекс региона. Важно, чтобы проект отвечал самым высоким стандартам и предлагал улучшение качества отдыха и сервиса. Необходимо, чтобы такие объекты появлялись не только в Геленджике, но и на других курортах края», — отметил Вениамин Кондратьев.

Инвестиции в проект составят 16 миллиардов рублей. Планируется строительство гостиниц, академии и поля для гольфа, виноградников с производством, а также эко-парка.

«Теперь обсуждаем новый проект — туристский кластер. Мы вкладываем в него свои ценности — конечно же это семья, спорт, здоровье и традиции», — сказал Александр Жучков.

В свою очередь мэр Геленджика Алексей Богодистов отметил, что строительство туристического кластера положительно скажется и на развитии виноделия в регионе. Уже сейчас на территории будущего кластера заложили более 100 гектаров виноградников.

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