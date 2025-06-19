Еще один новый микрорайон построят в Новороссийске

В пресс-службе компании уточнили, что инвестируют в проект 17 млрд руб., из них 1,1 млрд пойдет на благоустройство. Площадь участка составляет порядка 14,5 га. Он предусматривает создание современного, самодостаточного микрорайона на 10 домов.