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В школах и вузах Калининграда усилят подготовку ИТ-кадров

Власти нацелены на сотрудничество с крупными компаниями в области информационных технологий.

Источник: Freepik

Развивать информационные технологии и сотрудничать с крупными IT-компаниями планируют власти Калининградской области. Сегодня, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между правительством региона и фирмой «1С».

В документе, который подписали губернатор Алексей Беспрозванных и руководитель «1С» Борис Нуралиев, говорится об усилении подготовки ИТ-кадров в образовательных учреждениях региона.

В частности, речь о программе допобразования школьников и студентов, обучении языку программирования, помощи в развитии в профессиональной среде для молодых специалистов.