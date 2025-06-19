В школах и вузах Калининграда усилят подготовку ИТ-кадров

Развивать информационные технологии и сотрудничать с крупными IT-компаниями планируют власти Калининградской области. Сегодня, 19 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заключено соглашение о сотрудничестве между правительством региона и фирмой «1С».
В документе, который подписали губернатор Алексей Беспрозванных и руководитель «1С» Борис Нуралиев, говорится об усилении подготовки ИТ-кадров в образовательных учреждениях региона.
В частности, речь о программе допобразования школьников и студентов, обучении языку программирования, помощи в развитии в профессиональной среде для молодых специалистов.