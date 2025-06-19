Тема беспилотников и дронификации на стенде Самарской области на ПМЭФ-2025: видео

А почти весь вчерашний день на стенде Самарской области, панельных дискуссиях, в которых участвовал губернатор Вячеслав Федорищев, и на других площадках форума прошел под эгидой развития беспилотной авиации и «дронификации» самых разных отраслей экономики и сфер жизни.