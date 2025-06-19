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Тема беспилотников и дронификации на стенде Самарской области на ПМЭФ-2025: видео

Стенд Самарской области на ПМЭФ-2025: дронификация и развитие беспилотных авиационных систем.

Второй день работы делегации Самарской области на ПМЭФ близится завершению, и уже ясно, что он будет чемпионским по количеству подписанных инвестиционных соглашений и объему денежных средств, привлекаемых в экономику региона.

А почти весь вчерашний день на стенде Самарской области, панельных дискуссиях, в которых участвовал губернатор Вячеслав Федорищев, и на других площадках форума прошел под эгидой развития беспилотной авиации и «дронификации» самых разных отраслей экономики и сфер жизни.

Как это магистральное для региона направление развития выглядит на стенде Самарской области? Смотрите наше видео!

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