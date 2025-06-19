Крупнейший в стране проект комплексного развития территории выполнят в Анапе

В Анапе подписали рекордный договор с инвестором, который займется реализацией проекта комплексного развития территории на муниципальной земле. Победителем электронной конкурсной процедуры стала компания из Сочи.
Площадь участка в районе Анапского шоссе, на котором появится новый микрорайон, составляет 70 гектаров. При этом, почти две трети этой территории — 43 гектара — отведены под создание современной социальной и инфраструктурной среды.
Проект предполагает создание парков, спортивных сооружений, дорог и транспортных развязок. Общий объем инвестиций оценивается в 16 млрд рублей, что позволит построить целый ряд новых социальных объектов не только в районе застройки, но и в других частях Анапы.
В числе ключевых объектов — новая современная школа и три детских сада, крупнейшая на юге России детская теннисная академия, включающая 20 кортов, а также многофункциональный парк спорта. Особое место займет спортивно-патриотический центр «Казачья застава» имени атамана Ивана Безуглого.
Помимо этого, в Анапе появится единственный в регионе научно-селекционный центр виноградарства «Курчатовского института». Значительные средства инвестора будут направлены на благоустройство курортной зоны города и модернизацию дорожной сети, что повысит комфорт проживания и отдыха.
— Реализация проекта комплексного развития территории — еще один результат комплексной работы по упорядочиванию градостроительной политики губернатора региона. Принятый по его поручению новый генеральный план и пакет нормативных градостроительных документов определили поступательное, комплексное и сбалансированное развитие Анапы. И этот крупнейший договор КРТ является ярким примером реализации положений генплана, — прокомментировали в пресс-службе администрации города-курорта.