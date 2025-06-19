Головченко: Беларусь готова предложить Санкт-Петербургу выгодные условия для приобретения техники

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова предложить Санкт-Петербургу выгодные условия для приобретения техники. Об этом заявил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Видно, как Санкт-Петербург растет, развивается, преображается. Беларусь смогла внести свой вклад в комфортную среду в городе, в обновление пассажирского транспорта. Благодарим вас за доверие. Все вопросы мы решаем в рабочем конструктивном ключе. Было очень приятно сегодня увидеть трамвайные вагоны белорусского производства. Готовы эту тему и дальше развивать. Знаю, вы курируете этот вопрос лично. Понятно, что сейчас не самая простая финансовая ситуация, но это нас не должно останавливать. Тем более, как вы правильно сказали, очень важна роль кредитования. Мы готовы предложить выгодные финансовые условия для приобретения белорусской техники, разные схемы с участием и российских, и белорусских банков. Все эти вопросы обсуждаются. Уверен, что та или иная схема вам приглянется», — сказал Роман Головченко.
Он подчеркнул, что Беларусь делает очень большую ставку на дальнейшее развитие отношений с Санкт-Петербургом не только в сфере транспорта. Эти вопросы обсуждались в рамках Совета делового сотрудничества. «Открытие генерального консульства Беларуси в Санкт-Петербурге — это тоже свидетельство того, что мы работаем всерьез и надолго и хотим здесь иметь постоянную точку, которая занимается мониторингом и кураторством реализации совместных проектов», — отметил председатель правления Нацбанка. Также развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере культуры.
Роман Головченко отметил, что Петербургский международный экономический форум является точкой притяжения для тех, кто желает выстраивать взаимовыгодные равноправные отношения в экономической сфере с Россией. «То, что форум проходит в Санкт-Петербурге, свидетельствует о том, что северная столица является мощнейшим экономическим центром Российской Федерации, и в этом немалая заслуга руководства города», — подчеркнул председатель правления Нацбанка.
Петербургский международный экономический форум — ведущая площадка для обсуждения существующих вызовов в глобальной экономике и механизмов их преодоления, обеспечивающих устойчивое развитие. Ежегодно он собирает широкий круг деловых кругов и экспертов для налаживания кооперационных связей, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями. В этом году в нем принимают участие представители 140 стран. -0-