Головченко: Беларусь готова предложить Санкт-Петербургу выгодные условия для приобретения техники

«Видно, как Санкт-Петербург растет, развивается, преображается. Беларусь смогла внести свой вклад в комфортную среду в городе, в обновление пассажирского транспорта. Благодарим вас за доверие. Все вопросы мы решаем в рабочем конструктивном ключе. Было очень приятно сегодня увидеть трамвайные вагоны белорусского производства. Готовы эту тему и дальше развивать. Знаю, вы курируете этот вопрос лично. Понятно, что сейчас не самая простая финансовая ситуация, но это нас не должно останавливать. Тем более, как вы правильно сказали, очень важна роль кредитования. Мы готовы предложить выгодные финансовые условия для приобретения белорусской техники, разные схемы с участием и российских, и белорусских банков. Все эти вопросы обсуждаются. Уверен, что та или иная схема вам приглянется», — сказал Роман Головченко.