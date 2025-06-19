В Институте развитии интернета раскрыли, как часто россияне сидят в соцсетях

В среднем россияне проводят по 5−7 часов в интернете.
Каждый житель России ежедневно проводит в смартфоне в среднем пять с половиной часов, а среди молодежи этот показатель приближается к семи часам. Такие данные привел генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в рамках сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКулуары, лица, сделки, заявления — второй день работы ПМЭФ: онлайн-трансляция.
«Каждый россиянин проводит в смартфоне в среднем 5 часов 30 минут ежедневно, молодежь — почти семь часов», — заявил Гореславский в ходе ПМЭФ-2025. Его слова передает РИА Новости.
По словам специалиста, даже при активной работе по созданию образовательных интернет-продуктов с участием ИРИ молодежь по-прежнему сталкивается с модными цифровыми тенденциями и не всегда полезным контентом. Он подчеркнул, что зачастую пользователи в интернете потребляют так называемый брейнрот-контент, то есть — низкого содержания.
С 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге проводится Международный экономический форум. Это мероприятие ежегодно объединяет ведущих представителей деловых кругов и органов государственной власти, предоставляя им платформу для обсуждения приоритетных направлений развития экономики России. В ходе второго дня форума основное внимание было уделено деловым переговорам и стратегическим сессиям, в центре которых находились вопросы экономического характера.