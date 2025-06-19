В Институте развитии интернета раскрыли, как часто россияне сидят в соцсетях

По словам специалиста, даже при активной работе по созданию образовательных интернет-продуктов с участием ИРИ молодежь по-прежнему сталкивается с модными цифровыми тенденциями и не всегда полезным контентом. Он подчеркнул, что зачастую пользователи в интернете потребляют так называемый брейнрот-контент, то есть — низкого содержания.