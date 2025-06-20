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Пермский Парк Горького обязали снести сцену

Этого потребовала мэрия, и суд с ней согласился.

Источник: Пермский парк им. Горького

Суд обязал Парк Горького в Перми снести главную сцену, сообщили в администрации парка.

Согласно решению Арбитражного суда Пермского края от 18 июня, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» обязано в 90-дневный срок демонтировать «Театр эстрады» — сцену в центральной части парка — как постройку, признанную самовольной. В случае невыполнения этого требования на юрлицо будет наложен штраф в 2 тысячи рублей за каждый день просрочки.

Такой вердикт суд вынес в результате длившегося почти полтора года арбитражного процесса по иску департамента земельных отношений администрации Перми. Кроме того, тем же судебным решением ООО лишили права собственности на проходную будку, расположенную в парке. Встречный иск юрлица о признании за ним права собственности на эти объекты оставили без удовлетворения.

В пресс-службе Парка Горького подчёркивают, что Театр эстрады (главная сцена) всегда содержался исключительно за счёт средств самого парка и отвечает всем требованиям безопасности (претензий к его состоянию во время регулярных проверок не возникало), при этом является площадкой для множества культурных мероприятий в Перми. Кроме того, в ООО «ЦПР им. Горького» заявили, что намерены оспорить решение суда о сносе объекта.