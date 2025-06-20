Пермский Парк Горького обязали снести сцену

В пресс-службе Парка Горького подчёркивают, что Театр эстрады (главная сцена) всегда содержался исключительно за счёт средств самого парка и отвечает всем требованиям безопасности (претензий к его состоянию во время регулярных проверок не возникало), при этом является площадкой для множества культурных мероприятий в Перми. Кроме того, в ООО «ЦПР им. Горького» заявили, что намерены оспорить решение суда о сносе объекта.