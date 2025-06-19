Правительство взяло на особый контроль ценообразование на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия

В апреле 2025 года правительство предоставило производителям право самостоятельно повышать отпускные цены. Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались. С 20 июня 2025 года в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительством будет взят на контроль процесс повышения производителями цен на мясо-молочную группу товаров и кондитерские изделия.