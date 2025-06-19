Правительство взяло на особый контроль ценообразование на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством взято на особый контроль ценообразование на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
В апреле 2025 года правительство предоставило производителям право самостоятельно повышать отпускные цены. Производители, у которых была необходимость улучшить свое финансовое положение, этим правом воспользовались. С 20 июня 2025 года в целях недопущения спекулятивного и необоснованного роста цен правительством будет взят на контроль процесс повышения производителями цен на мясо-молочную группу товаров и кондитерские изделия.
В сообщении отмечается, что дальнейшее повышение цен на данные товары свыше 0,3% в месяц необходимо обосновать Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 2025 года № 341).
При этом на контроль взяты цены по всей цепочке: от сельскохозяйственного производителя до розницы. Обосновать указанной Комиссии теперь необходимо также повышение цен на молоко-сырье, свиней, крупный рогатый скот, поставляемые для переработки. В рознице продолжают действовать предельные надбавки. -0-