Греф раскрыл, какой будет ключевая ставка в конце 2025 года

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15−16% в конце года. Пока то, как [это] видит Центральный банк, значительно более консервативно», — отметил глава Сбербанка в интервью РБК.