Греф раскрыл, какой будет ключевая ставка в конце 2025 года

Греф дал прогноз о ключевой ставке.
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15−16% к концу 2025 года. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.
«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15−16% в конце года. Пока то, как [это] видит Центральный банк, значительно более консервативно», — отметил глава Сбербанка в интервью РБК.
Ранее в Сбербанке уже озвучивали ожидания по снижению ключевой ставки: заместитель председателя правления Анатолий Попов на ПМЭФ-2025 заявлял, что банк прогнозирует постепенное снижение до 10% годовых к середине 2027 года. Также в апреле 2025 года Сбербанк отмечал, что ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижения ставки до 19% в июле и до 17% к концу текущего года.