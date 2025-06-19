Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Греф раскрыл, какой будет ключевая ставка в конце 2025 года

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15−16% к концу 2025 года. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

Греф дал прогноз о ключевой ставке.

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 15−16% к концу 2025 года. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«На наш взгляд, будет, конечно, снижение. Будет вопрос, по какой траектории. Скажем так, мы видим траекторию — это примерно, в зависимости от того, как будут проявляться факторы проинфляционные, — 15−16% в конце года. Пока то, как [это] видит Центральный банк, значительно более консервативно», — отметил глава Сбербанка в интервью РБК.

Ранее в Сбербанке уже озвучивали ожидания по снижению ключевой ставки: заместитель председателя правления Анатолий Попов на ПМЭФ-2025 заявлял, что банк прогнозирует постепенное снижение до 10% годовых к середине 2027 года. Также в апреле 2025 года Сбербанк отмечал, что ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и снижения ставки до 19% в июле и до 17% к концу текущего года.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше