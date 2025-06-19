«Куда за остатком?»: Макаров поймал Силуанова на старом KPI

На площадке ПМЭФ-2025 председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил министру финансов Антону Силуанову о KPI, который тот сам себе установил год назад на форуме: «Денег на все цели хватит, и ещё останется. Куда приходить за остатком?», — с ироничной улыбкой поинтересовался парламентарий. Силуанов на мгновение растерялся — в зале повисла неловкая пауза, он улыбнулся, публика засмеялась. После чего последовал ответ: «В прошлом году вы спросили, почему есть остатки. Так вот сейчас остатков нет. Исполняем всё до копеечки».