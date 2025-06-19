«Очень комфортно»: Мантуров провёл тест-драйв новой Lada Azimut

«Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов — не закрывается. Положение комфортное для посадки — регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье», — отметил вице-премьер.