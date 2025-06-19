«Очень комфортно»: Мантуров провёл тест-драйв новой Lada Azimut

Мантуров протестировал новый кроссовер Lada Azimut. Видео © Telegram / НА ЗАВОДЕ.
«Мне с моими габаритами очень комфортно. Всегда обращаю внимание на положение руля и панели приборов — не закрывается. Положение комфортное для посадки — регулируется подкачка поясницы, подголовник недалеко от головы, ты сидишь влитой в сиденье», — отметил вице-премьер.
Мантуров не только осмотрел автомобиль, но и занял водительское кресло. Позже он поделился впечатлениями с журналистами, подчеркнув удобство посадки и комфорт.
Накануне «АвтоВАЗ» впервые явил на суд публики отечественный кроссовер Lada Azimut. Презентация машины до последнего была тайной за семью печатями. Создатели признались, что в процессе проектирования дизайна модели идеи команда черпала из природы — разработчики вдохновлялись силуэтами Жигулёвских и Уральских гор.