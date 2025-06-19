Россия готовит базу для экспорта спецтехники в страны Африки

Новые образцы техники можно поставлять в страны Африки и Латинской Америки, где в этом направлении у России нет видимых конкурентов, уточнил депутат Госдумы. «На одной из сессий ПМЭФ, посвященной сотрудничеству России и Африки, наши иностранные партнеры заявили, что в последние годы много работали с западными компаниями, но они в них разочаровались, потому что те не ставят себе задачу по развитию технологий в африканских странах. У нас есть все шансы», — заверил депутат Госдумы Скляр.