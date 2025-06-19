Россия готовит базу для экспорта спецтехники в страны Африки

Промышленные компании, получающие поддержку от государства, должны предлагать варианты по экспорту своей продукции, отметил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.
Российские власти помогут отечественным производствам, использующим собственные технологии, закрепиться на внутреннем рынке и выйти на внешний. Так зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр трактовал встречу премьер-министра РФ Михаила Мишустина с директором уральского завода «ДСТ-Урал» Евгением Гореловым. По словам эксперта, новые образцы техники можно продавать в страны Африки, представители которых, кстати, заявили на ПМЭФ, что разочаровались в европейских поставщиках.
«Правительство РФ системно поддерживает российских производителей специальными инвестиционными контрактами, промышленной ипотекой, грантами на создание научно-исследовательской и конструкторской документации. Часть затрат на проведение исследовательских работ компенсируется, предоставляются различные субсидии и льготные займы», — сообщил Михаил Мишустин, поднимая вопрос государственной поддержке промышленных предприятий.
Российской промышленности важно опираться на собственные решения, сказал Михаил МишустинФото: Роман Наумов © URA.RU.
Оценивая работу челябинского завода в разработке спецтехники для различных отраслей — сельского хозяйства, строительства и добычи полезных ископаемых — премьер-министр РФ подчеркнул, что российским производителям сейчас важно опираться на собственные решения, а именно — на технологические системы автоматизации.
Государственные меры поддержки ускоряют производство отечественных компанийФото: Размик Закарян © URA.RU.
Господдержка промышленных компаний, которые ставят акцент на импортозамещении, показывает, что власти учитывают реальные запросы производителей, которые заинтересованы в укреплении технологического суверенитета страны. Субсидии и специальные инвестиционные контракты ускоряют производственные процессы, и это видно на практике. Так, Евгений Горелов заявил, что благодаря поддержке Минпромторга РФ, компании удалось увеличить оборот в 10 раз и за счет этого расширить персонал.
«Благодаря специальным инвестконтрактам запускаем новую линейку — экскаваторы и экскаваторы-погрузчики. При нормальной политике, которую проводит Минпромторг, мы видим перспективы роста своего предприятия примерно в 4−5 раз, а до 2032 года планируем увеличиться где-то в шесть раз», — поделился с Мишустиным Горелов.
Власти РФ помогают ориентированным на импортозамещение компаниям стать конкурентными на рынкеФото: Размик Закарян © URA.RU.
Опыт челябинского завода «ДСТ-Урал» — яркий пример того, как господдержка помогает компаниям стать конкурентными на рынке в России. Однако развитие промпредприятий при поддержке правительства РФ стоит рассматривать не только в рамках перспектив внутри страны, считает Геннадий Скляр. "Нужно, чтобы результаты успешного импортозамещения, например, новые образцы техники, становились, в том числе и нашим экспортным продуктом.
Важно, чтобы компании, которые пользуются мерами господдержки, излагали свои предложения по наращиванию внешнеэкономической деятельности. Прежде всего, это относится к предприятиям сфер авто- и судостроения, авиационной промышленности", — рассказал Скляр.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия ослабит позиции США и ЕС, выйдя на самый быстрорастущий рынок в мире.
Новые образцы техники можно поставлять в страны Африки и Латинской Америки, где в этом направлении у России нет видимых конкурентов, уточнил депутат Госдумы. «На одной из сессий ПМЭФ, посвященной сотрудничеству России и Африки, наши иностранные партнеры заявили, что в последние годы много работали с западными компаниями, но они в них разочаровались, потому что те не ставят себе задачу по развитию технологий в африканских странах. У нас есть все шансы», — заверил депутат Госдумы Скляр.
Накануне глава правительства России Михаил Мишустин встретился с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле. Последний заявил о желании увеличить товарооборот двух стран. Эксперты URA.RU объяснили, что Африка, где проживает более 1,5 млрд человек, является быстрорастущим и перспективным рынком сбыта российской продукции.