БЦК создаст производственно-логистический комплекс в Московской области

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» и российское акционерное общество «ДСК “Автобан” объединяют усилия для реализации инвестиционного проекта в Московской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в БЦК.
Во время Петербургского международного экономического форума на официальном стенде Московской области в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве при реализации совместных проектов на территории Российской Федерации между холдингом «Белорусская цементная компания» и акционерным обществом «ДСК “Автобан”.
В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник и заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Целью соглашения является реализация инвестиционного проекта с земельным участком АО «ДСК “Автобан” в городском округе Наро-Фоминск Московской области при создании собственного производственно-логистического комплекса.
Генеральный директор холдинга «Белорусская цементная компания» Александр Довгало отметил: «Соглашение подчеркивает наше стремление к расширению рынков сбыта продукции холдинга за счет создания собственных белорусских производственно-логистических комплексов и укрепление партнерских связей с российскими компаниями».-0-