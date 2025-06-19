БЦК создаст производственно-логистический комплекс в Московской области

Во время Петербургского международного экономического форума на официальном стенде Московской области в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве при реализации совместных проектов на территории Российской Федерации между холдингом «Белорусская цементная компания» и акционерным обществом «ДСК “Автобан”.