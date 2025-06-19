Беларусь и Венгрия договорились о развитии двусторонних контактов в атомной энергетике

Беларусь и Венгрию связывают доверительные и открытые отношения. «Развивается политическое сотрудничество, укрепляются двусторонние контакты, в том числе в энергетической сфере», — констатировал Денис Мороз. Он отметил результаты работы совместной рабочей группы по сотрудничеству в области атомной энергетики. «Это плоскость, в которой мы друг друга дополняем и взаимополезны», — добавил министр.