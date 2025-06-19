19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия договорились о развитии двусторонних контактов в атомной энергетике. Об этом БЕЛТА сообщили в Минэнерго.
Как рассказали в ведомстве, условия и направления взаимодействия обсудили министр энергетики Беларуси Денис Мороз и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
Беларусь и Венгрию связывают доверительные и открытые отношения. «Развивается политическое сотрудничество, укрепляются двусторонние контакты, в том числе в энергетической сфере», — констатировал Денис Мороз. Он отметил результаты работы совместной рабочей группы по сотрудничеству в области атомной энергетики. «Это плоскость, в которой мы друг друга дополняем и взаимополезны», — добавил министр.
Петер Сийярто также выразил заинтересованность в продолжении взаимодействия в атомной отрасли. «Совместная работа играет важную роль в укреплении нашего сотрудничества, для нас важен этот опыт», — сказал он.
В мае Министерство энергетики Беларуси, Белорусская АЭС и АЭС «Пакш II» подписали дорожную карту сотрудничества на 2025−2027 годы. Она включает мероприятия по обмену опытом по вопросам развития ядерно-энергетической инфраструктуры, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, научно-технической поддержки эксплуатации АЭС. -0-