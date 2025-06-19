Автоэксперт раскрыл стоимость нового китайского кроссовера Chery Tiggo 7

Новый кроссовер Tiggo 7 2026 High Energy Edition из Китая будет стоит в России около трех млн руб, уверен автоэксперт.
В Китае стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 2026 High Energy Edition, который оценен на домашнем рынке в 87 900 и 97 900 юаней (примерно 980 тысяч и 1,07 миллиона рублей по актуальному курсу). По словам автоэксперта Дмитрия Попова, стоимость Chery Tiggo 7 нового поколения для российских покупателей будет значительно выше, чем в Китае — до трех миллионов рублей.
«Автомобили, которые сейчас покупаются в России, в Китае продаются в два, а то и в три раза дешевле. Новый Chery Tiggo 7 не станет исключением. На российском рынке такой кроссовер можно будет приобрести примерно за 2,5−3 миллиона рублей», — рассказал он в беседе с «Ридусом».
Chery Tiggo 7 2026 High Energy Edition предлагается в двух комплектациях и оснащается полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 156 лошадиных сил. В паре с мотором работает шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Средний расход топлива составляет 7,6 литра на 100 километров. По внешнему виду передняя часть автомобиля напоминает дизайн моделей Range Rover. Дата начала официальных продаж новинки в России пока не объявлена.