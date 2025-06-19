Автоэксперт раскрыл стоимость нового китайского кроссовера Chery Tiggo 7

«Автомобили, которые сейчас покупаются в России, в Китае продаются в два, а то и в три раза дешевле. Новый Chery Tiggo 7 не станет исключением. На российском рынке такой кроссовер можно будет приобрести примерно за 2,5−3 миллиона рублей», — рассказал он в беседе с «Ридусом».