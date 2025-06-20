Беглов: сборка LADA Iskra в Петербурге поможет восстановить автопром в РФ

«Автозавод Санкт-Петербург» и АО «АВТОВАЗ» подписали соглашение о сотрудничестве. Это произошло во второй день Петербургского международного экономического форума в присутствии губернатора Александра Беглова.
Соглашение предусматривает взаимодействие в области подготовки и оптимизации процессов производства и старта сборки на производственной площадке «Автозавода» новой модели LADA Iskra. На документе поставили подписи президент «АВТОВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «Автозавода Санкт-Петербург» Иван Миронов.
Как сообщил Максим Соколов, выпуск модели Lada Iskra на мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» планируют начать уже в этом году, а в следующем — удвоить объемы этого производства. А Иван Миронов добавил, что уровень локализации Lada Iskra уже превышает 90%.
«Северная столица вносит значительный вклад в восстановление отечественного автопрома после санкций. Это соглашение — новый этап нашего сотрудничества с “АВТОВАЗом”. На “Автозаводе Санкт-Петербург” при помощи нашего индустриального партнера будут производить новый отечественный автомобиль, вызывающий значительный интерес в нашей стране», — отметил Александр Беглов, подчеркнув, что за прошлый год производство машин в городе на Неве увеличилось в четыре раза. В городе успешно перезапустили две производственные площадки — «Автозавод Санкт-Петербург» и «Автозавод АГР».
Максим Соколов поблагодарил градоначальник за поддержку, которую получает АВТОВАЗ, за взаимодействие в рамках проекта «Автозавода Санкт-Петербург» и других проектов, которые компания развивает в городе на Неве.
«АВТОВАЗ, как лидер российской автомобильной отрасли, заинтересован в успешном развитии как своих производственных площадок в Тольятти и Ижевске, так и предприятий-партнеров. У дилерской сети LADA есть успешный опыт продажи автомобилей XCITE, которые производят в Северной столице. Мы оценили высокое качество сборки этих кроссоверов и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой — LADA Iskra», — сказал Максим Соколов, добавив, что это должно обеспечить сохранение опытного коллектива «Автозавода» и дать дополнительные заказы для российской компонентной отрасли.
Напомним, «Автозавод Санкт-Петербург» является предприятием полного производственного цикла, а его мощность превышает 116 тысяч авто в год. Работает предприятие на площадке бывшего завода «Ниссан» на севере Петербурга.