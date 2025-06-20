Беглов: сборка LADA Iskra в Петербурге поможет восстановить автопром в РФ

«АВТОВАЗ, как лидер российской автомобильной отрасли, заинтересован в успешном развитии как своих производственных площадок в Тольятти и Ижевске, так и предприятий-партнеров. У дилерской сети LADA есть успешный опыт продажи автомобилей XCITE, которые производят в Северной столице. Мы оценили высокое качество сборки этих кроссоверов и приняли решение развивать совместный сборочный проект с нашей новинкой — LADA Iskra», — сказал Максим Соколов, добавив, что это должно обеспечить сохранение опытного коллектива «Автозавода» и дать дополнительные заказы для российской компонентной отрасли.