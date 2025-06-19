Автоюрист Славнов: страховые должны заинтересоваться в выявлении «автоподстав»

В России может появиться наказание за организацию подставных аварий ради вымогательства денег. Соответствующий документ готовятся внести в Госдуму на рассмотрение.
Мошенники активизировались на рынке автострахования. В связи с этим судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов полагает, что наказание может быть уголовным. А распространятся оно может как на самих автоподставщиков, так и на должностных лиц, которые замешаны в схеме.
— Мошенники получают миллионы, а штрафы минимальные. Или уголовная ответственность может быть условной. Поэтому и наказание должно быть соизмеримо, — высказался Славнов в беседе с 360.ru.
Страховые компании также должны быть заинтересованы в поимке мошенников. Им стоит сделать «кнопку доверия», нажав которую можно сообщить о преступлении. А уже после должна быть проведена проверка. Если окажется, что водитель регулярно участвует в подобных схемах, то его нужно вносить в стоп-лист, уверен эксперт.
ДТП с целью автоподставы может быть в виде плотного «притирания» в слепой зоне грузовика жертвы на круговом движении или резкое торможение перед автомобилем жертвы. Помочь может видеорегистратор, пишет газета Известия.
Тем временем, с начала июня 2025 года российские операторы связи маркируют подозрительные номера. Звонки от мошенников помечаются как «спам» или «опасные». Это позволило за первые 10 дней июня выявить 1,2 млн подозрительных вызовов, пишет Газета.ru.
Тем временем, эксперты предупредили об опасных подработках, связанных с доставкой сомнительных посылок и администрированием соцсетей. Мошенники заманивают россиян, обещая легкий доход, но это может привести к уголовной ответственности, пишет Царьград.