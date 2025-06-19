Автоюрист Славнов: страховые должны заинтересоваться в выявлении «автоподстав»

Мошенники активизировались на рынке автострахования. В связи с этим судебный автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов полагает, что наказание может быть уголовным. А распространятся оно может как на самих автоподставщиков, так и на должностных лиц, которые замешаны в схеме.