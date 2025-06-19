Новак: РФ готова начать поставки по «Северному потоку — 2» при желании Европы

Россия открыта к возобновлению газовых поставок через сохранившуюся ветку «Северного потока — 2», если европейские партнеры проявят заинтересованность, заявил вице-премьер Александр Новак.
Он подчеркнул, что Россия не понесла убытков из-за прекращения газового экспорта через Украину, поскольку увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
По его словам, отказ от украинского транзита негативно отразился лишь на Европе, которой теперь приходится переплачивать за СПГ. Кроме этого, вице-премьер акцентировал, что Россия продолжает поставлять в Европу газ в прежних объемах, несмотря на отказ от украинского транзита. Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп утверждает, что ему известно, кто стоит за подрывами «Северных потоков».