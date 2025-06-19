Новак: РФ готова начать поставки по «Северному потоку — 2» при желании Европы

По его словам, отказ от украинского транзита негативно отразился лишь на Европе, которой теперь приходится переплачивать за СПГ. Кроме этого, вице-премьер акцентировал, что Россия продолжает поставлять в Европу газ в прежних объемах, несмотря на отказ от украинского транзита. Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп утверждает, что ему известно, кто стоит за подрывами «Северных потоков».