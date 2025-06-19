Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак: РФ готова начать поставки по «Северному потоку — 2» при желании Европы

Россия выразила готовность к поставкам газа по «Северному потоку — 2».

Источник: Комсомольская правда

Россия открыта к возобновлению газовых поставок через сохранившуюся ветку «Северного потока — 2», если европейские партнеры проявят заинтересованность, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что Россия не понесла убытков из-за прекращения газового экспорта через Украину, поскольку увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

По его словам, отказ от украинского транзита негативно отразился лишь на Европе, которой теперь приходится переплачивать за СПГ. Кроме этого, вице-премьер акцентировал, что Россия продолжает поставлять в Европу газ в прежних объемах, несмотря на отказ от украинского транзита. Ранее KP.RU писал, что президент США Дональд Трамп утверждает, что ему известно, кто стоит за подрывами «Северных потоков».

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше