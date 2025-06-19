Новак рассказал, кто проиграл от остановки транзита российского газа через Украину

«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», — пояснил Новак. Он отметил, что прекращение поставок российского газа по украинскому маршруту не привело к снижению общих объемов экспорта.