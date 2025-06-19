Новак рассказал, кто проиграл от остановки транзита российского газа через Украину

Новак рассказал, что основные расходы на газ в Европе несут простые люди.
Остановка транзита российского газа через Украину негативно сказалась, прежде всего, на европейских потребителях, при этом Россия смогла сохранить объемы экспорта за счет увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», — пояснил Новак. Он отметил, что прекращение поставок российского газа по украинскому маршруту не привело к снижению общих объемов экспорта.
Вице-премьер подчеркнул, что основное бремя последствий легло на европейских потребителей. По его словам, из-за необходимости закупать более дорогой газ выросли цены на электроэнергию, отопление и газохимическую продукцию.
Решение Украины не продлевать соглашение с «Газпромом» о транзите газа в страны Европы привело к значимым изменениям на европейском энергетическом рынке. В результате в некоторых государствах возникли местные дефициты газа, а объемы газа в подземных хранилищах начали уменьшаться с высокой скоростью.