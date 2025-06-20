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Нацбанк увеличил курс доллара, но уменьшил курс евро на 20 июня перед выходными

Нацбанк Беларуси повысил курс доллара, но понизил курс евро и курс российского рубля на 20 июня, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 20 июня 2025 года, пятницу. В частности, перед выходными курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На пятницу, 20 июня, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9763 белорусского рубля, 1 евро — 3,4155 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7816 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые были определены на четверг, 19 июня, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля стали ниже. Заметнее при этом в сторону увеличения скорректирован именно курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0066 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0011 белрубля, а курс российского рубля снизился на 0,0015 белрубля.

Между тем в Мингорисполкоме сказали обращаться 115, а потом в ЖЭУ, если квартиру затопило.