Новая модель Lada Iskra будет производиться на «АвтоВАЗе» в Санкт-Петербурге

Глава «АвтоВАЗа» Соколов отметил, что решение базируется на высоком уровне качества выпускаемых кроссоверов. Совместный проект позволит сохранить квалифицированные кадры предприятия и поддержит российскую отрасль комплектующих благодаря увеличению объёмов заказов.
Генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Миронов подчеркнул важность возвращения «АвтоВАЗа» в регион в роли индустриального партнёра и пообещал контролировать качество каждой собранной машины.
А ранее на полях Петербургского международного экономического форума «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике.