Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая модель Lada Iskra будет производиться на «АвтоВАЗе» в Санкт-Петербурге

АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» заключили соглашение о запуске сборки модели Lada Iskra на производственных мощностях в культурной столице. Документ подписали Максим Соколов и Иван Миронов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии губернатора города Александра Беглова.

Источник: Life.ru

Глава «АвтоВАЗа» Соколов отметил, что решение базируется на высоком уровне качества выпускаемых кроссоверов. Совместный проект позволит сохранить квалифицированные кадры предприятия и поддержит российскую отрасль комплектующих благодаря увеличению объёмов заказов.

Генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург» Миронов подчеркнул важность возвращения «АвтоВАЗа» в регион в роли индустриального партнёра и пообещал контролировать качество каждой собранной машины.

А ранее на полях Петербургского международного экономического форума «АвтоВАЗ» провёл презентацию спортивной модификации Lada Iskra Sport. Этот вариант автомобиля оснащён форсированным двигателем и выполнен в яркой гоночной стилистике.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше