Греф посоветовал, куда вложить миллион рублей

Греф объяснил, почему россияне не рискуют с инвестициями.
Лучше хранить деньги на депозите, если срок вложений — год, и в акциях Сбербанка — если на пять лет. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции “Сбера”. Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку, поэтому они действуют абсолютно рационально. Даже бизнес предпочитает сейчас депозиты, потому что это гарантированный доход. В условиях высоких ставок это нормально, и экономика благодаря этому функционирует», — рассказал Греф в интервью РБК.
Также глава Сбербанка отметил, что россияне и бизнес предпочитают хранить средства на депозитах или в ликвидных фондах, что связано с высокими процентными ставками. Он подчеркнул, что такое поведение соответствует целям Центробанка, так как стабилизирует экономику в текущих условиях.
Ранее с аналогичными рекомендациями выступал глава ВТБ Андрей Костин, который на Петербургском международном экономическом форуме советовал россиянам размещать сбережения на банковских депозитах, отмечая их высокую доходность и надежность. По оценке ВТБ, объем депозитов в российских банках к концу 2025 года может вырасти на 21% и достигнуть 65 триллионов рублей.