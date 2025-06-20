Греф посоветовал, куда вложить миллион рублей

«Если срок вложения — год, то лучше выбрать депозит. Если горизонт — пять лет, то можно вложиться в акции “Сбера”. Наши люди ценой многих кризисов получили хорошую экономическую подготовку, поэтому они действуют абсолютно рационально. Даже бизнес предпочитает сейчас депозиты, потому что это гарантированный доход. В условиях высоких ставок это нормально, и экономика благодаря этому функционирует», — рассказал Греф в интервью РБК.