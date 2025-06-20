Сбер: ставки по кредитам и вкладам упадут до конца июля

Ожидается сокращение выдач по льготной ипотеке.
Сбербанк не исключает возможности уменьшения процентных ставок по вкладам и кредитам до проведения заседания совета директоров Центробанка России, намеченного на 25 июля. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«С 10 июня Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке и потребительским кредитам. Диапазон снижения составил от 2 до 3,5 процентных пунктов. С 11 июня снижены ставки по основной линейке вкладов “Лучший%” и “СберВклад” — до 19%. Сейчас Сбербанк изучает реакцию рынка, после чего будет принимать решения о дальнейших действиях», — пояснил Царев, передают «Ведомости».
Отмечается, что Сбербанк отменил комиссию для застройщиков по льготным ипотечным программам лишь в середине мая, поэтому в течение примерно двух последующих недель кредиты оформлялись на прежних условиях. Ранее представители банка сообщали, что после отмены подобных комиссий объемы выдачи ипотечных займов могут уменьшиться, поскольку льготная ипотека становится для кредитной организации экономически невыгодной.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции, которая в последнее время снижается быстрее прогнозов ЦБ. Сейчас ключевая ставка составляет 20% годовых, а следующее заседание совета директоров Банка России по этому вопросу запланировано на 25 июля.