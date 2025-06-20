Минпромторг снизит себестоимость российских самолетов

Разговор с министром минпромторга РФ состоялся на ПМЭФ.
Министерство промышленности и торговли России взяло на себя обязательство снизить себестоимость первых серий отечественных самолетов для повышения их конкурентоспособности на рынке. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Для обеспечения продаж мы на себя взяли задачу по снижению себестоимости первых партий, предстоит согласовать с авиакомпаниями лизинговые ставки, договориться об объемах и стоимости услуг по послепродажной поддержке и господдержке эксплуатации», — заявил Алиханов в беседе с агентством ТАСС. Разговор состоялся на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Также министр добавил, что в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли уже заключены контракты на поставку 74 самолетов. Из них 18 самолетов МС-21, 42 — Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), три Ил-114 и одиннадцать Ту-214. Сейчас ведомство совместно с лизинговыми компаниями и авиаперевозчиками ведет работу по заключению новых контрактов на последующие партии воздушных судов с поставками до 2030 года.
Ранее Минпромторг сообщал о планах поэтапного увеличения производства отечественных самолетов: до 20 единиц SJ-100 и 36 МС-21 в год после завершения их сертификации, а также о масштабировании выпуска в рамках программы импортозамещения. Крупнейшие российские авиаперевозчики, включая группу «Аэрофлот», уже объявили о намерении закупить сотни новых лайнеров российского производства к 2030 году.