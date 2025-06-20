Минпромторг снизит себестоимость российских самолетов

Также министр добавил, что в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли уже заключены контракты на поставку 74 самолетов. Из них 18 самолетов МС-21, 42 — Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), три Ил-114 и одиннадцать Ту-214. Сейчас ведомство совместно с лизинговыми компаниями и авиаперевозчиками ведет работу по заключению новых контрактов на последующие партии воздушных судов с поставками до 2030 года.