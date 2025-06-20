Минобороны подало иск к ВСК на 620 миллионов рублей

Ранее Минобороны уже подавало иски к другим подрядчикам, включая ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель”» на сумму почти 38 миллионов рублей и автономную некоммерческую организацию «Институт инженерной физики» на 250 миллионов рублей. Причины требований в отношении некоторых компаний не раскрывались, однако все иски связаны с исполнением государственных контрактов по оборонному заказу.