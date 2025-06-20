Минобороны подало иск к ВСК на 620 миллионов рублей

Минобороны взыскивает с ВСК сотни миллионов.
Министерство обороны России предъявило Военно-строительной компании иск на сумму более 620 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в судебных документах.
«Исковые заявления от Министерства обороны Российской Федерации поданы к публично-правовой компании “Военно-строительная компания” по взысканию 620 миллионов 758 тысяч 725 рублей. Иски связаны с нарушениями при исполнении гособоронзаказа, ответственность за которые, по версии следствия, несет бывший руководитель организации Андрей Белков», — пишет ТАСС.
Ранее Минобороны уже подавало иски к другим подрядчикам, включая ООО «Воскресенский завод “Машиностроитель”» на сумму почти 38 миллионов рублей и автономную некоммерческую организацию «Институт инженерной физики» на 250 миллионов рублей. Причины требований в отношении некоторых компаний не раскрывались, однако все иски связаны с исполнением государственных контрактов по оборонному заказу.