Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире

«Пшеница в обозримой перспективе останется нашей базовой культурой и экспортным товаром. По итогам текущего сезона ее поставки за рубеж составят порядка 44 млн т», — рассказала Оксана Лут в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она добавила, что такие показатели — выше, чем у Евросоюза и Австралии — основных конкурентов.