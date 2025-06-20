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Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире

Россия сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Лут дала оптимистичный прогноз на экспортные возможности РФ.

Россия сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы как в текущем, так и в следующем сезоне. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Пшеница в обозримой перспективе останется нашей базовой культурой и экспортным товаром. По итогам текущего сезона ее поставки за рубеж составят порядка 44 млн т», — рассказала Оксана Лут в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она добавила, что такие показатели — выше, чем у Евросоюза и Австралии — основных конкурентов.

Ранее Лут заявила, что 2025 году Россия увеличила финансирование на новые сады до 7,5 млрд рублей ежегодно. Это позволит уже в 2028 году полностью покрыть внутренний спрос на яблоки.

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