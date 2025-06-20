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Управляющую новосибирским «Аквамиром» компанию хотят ликвидировать

Завершиться процесс должен в июне будущего года.

Источник: Freepik

Компания, управлявшая активами новосибирского аквапарка «Аквамир», ООО «Белая Сфера-Констракшн» (Москва), находится в стадии ликвидации. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно информации сервиса Rusprofile, прекратить деятельность организация должна к 4 июня 2026 года.

Решение о ликвидации последовало за серьёзными проблемами компании. В конце прошлого года её активы были арестованы по решению суда, а руководитель помещен под домашний арест.

Напомним, что сам аквапарк «Аквамир» был признан банкротом весной 2022 года. Также ранее сообщалось о возможном преднамеренном банкротстве.

Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что начали рассматривать дело депортированных из Камбоджи супругов Котляровых. Их обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов.