Управляющую новосибирским «Аквамиром» компанию хотят ликвидировать

Компания, управлявшая активами новосибирского аквапарка «Аквамир», ООО «Белая Сфера-Констракшн» (Москва), находится в стадии ликвидации. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Согласно информации сервиса Rusprofile, прекратить деятельность организация должна к 4 июня 2026 года.
Решение о ликвидации последовало за серьёзными проблемами компании. В конце прошлого года её активы были арестованы по решению суда, а руководитель помещен под домашний арест.
Напомним, что сам аквапарк «Аквамир» был признан банкротом весной 2022 года. Также ранее сообщалось о возможном преднамеренном банкротстве.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал, что начали рассматривать дело депортированных из Камбоджи супругов Котляровых. Их обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов.