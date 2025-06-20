В Госдуме рассказали об изменениях для предпенсионеров с 2025 года

С 2025 года россиянам, которым осталось пять и менее лет до пенсии, статус предпенсионера будет присваиваться автоматически. Это означает, что обращаться за подтверждением статуса в соответствующие инстанции не потребуется, рассказали в Государственной Думе РФ.
Для получения льгот, предусматривающих подтверждение статуса, можно будет дистанционно заказать справку через портал «Госуслуги», в отделениях Социального фонда России или МФЦ.
Ранее вышедший на пенсию и эмигрировавший в США экс-военнослужащий был оштрафован за незаконное получение «северных» выплат.