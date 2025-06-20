«Опора России» в Хабаровском крае поможет в освоении Большого Уссурийского

— Проект освоения острова имеет глобальное значение и привлекает внимание как крупного, так и малого бизнеса России и Китая. Сейчас китайские инвесторы активно рассматривают не только торговлю с Российской Федерацией, но и создание прямых капиталовложений в Россию. Поэтому Хабаровский край в целом, проект освоения острова Большой Уссурийский как ворота входа являются самым привлекательным местом для китайских инвесторов, — отметил Александр Калинин.