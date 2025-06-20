«Опора России» в Хабаровском крае поможет в освоении Большого Уссурийского

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась встреча губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дмитрий Демешин подчеркнул, что Хабаровский край активно вовлечён в реализацию уникального проекта по совместному развитию острова Большой Уссурийский, который находится на границе с Китаем. Эта инициатива стала ключевой темой российско-китайского форума, прошедшего в Хабаровске в мае. Губернатор выразил признательность Александру Калинину за его значительный вклад в разработку программы мероприятия.
— Остров Большой Уссурийский в современной геополитической ситуации является флагманом стратегического всеобъемлющего партнёрства между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на Востоке страны. Этот проект находится под особым вниманием президента России, и при поддержке федерального центра мы переходим к его практической реализации, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Он также отметил, что рассматривает сотрудничество с «Опорой России» как ключевое, поскольку организация целенаправленно занимается вопросами российского предпринимательства.
На острове уже началось строительство подъездной автомобильной дороги и насыпи под пункт пропуска. Глава региона акцентировал внимание на необходимости синхронизации развития инфраструктуры острова с запуском инвестиционных проектов и открытием пункта пропуска.
Одновременно с этим появляются и частные инициативы. «РегионСтройСервис» приступила к возведению 30 глэмпингов. «Эталон» разработал проект яхт-клуба, который будет соединён канатной дорогой с центром Хабаровска. «Этномир» предложил концепцию «Парка дружбы». Также разрабатывается концепция технопарка, в котором будут располагаться исследовательские центры, лаборатории и производственные площадки.
— Проект освоения острова имеет глобальное значение и привлекает внимание как крупного, так и малого бизнеса России и Китая. Сейчас китайские инвесторы активно рассматривают не только торговлю с Российской Федерацией, но и создание прямых капиталовложений в Россию. Поэтому Хабаровский край в целом, проект освоения острова Большой Уссурийский как ворота входа являются самым привлекательным местом для китайских инвесторов, — отметил Александр Калинин.
Губернатор добавил, что по поручению заместителя председателя Правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева для инвесторов острова будет создана дополнительная система преференций.
Также в ходе встречи стороны обсудили организацию планируемого Съезда лидеров «Опоры России» в Хабаровске в сентябре 2025 года. В рамках него продолжится обсуждение перспектив освоения острова Большой Уссурийский и реализации инвестиционных проектов. Александр Калинин отметил, что в программу Съезда войдут B2B-встречи с представителями российского и китайского бизнеса для детального изучения проекта освоения острова.