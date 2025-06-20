«Аэрофлот» планирует принять в свой авиапарк 200 лайнеров МС-21 до 2033 года

Как рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в рамках ПМЭФ (12+), после начала поставок МС-21 флот Boeing 737 могут перераспределить и передать часть лайнеров лоукостеру «Победа». Самолеты МС-21 будут эксплуатировать авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».