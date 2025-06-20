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«Аэрофлот» планирует принять в свой авиапарк 200 лайнеров МС-21 до 2033 года

Гендиректор компании Сергей Александровский заявил, что поставки 108 самолетов ожидаются в ближайшие пять лет.

Источник: ПАО "Яковлев"

Авиапарк компании «Аэрофлот» планируют пополнить 200 лайнерами отечественного производства МС-21 до 2033 года. 108 самолетов планируется поставить до 2030 года, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в рамках ПМЭФ (12+), после начала поставок МС-21 флот Boeing 737 могут перераспределить и передать часть лайнеров лоукостеру «Победа». Самолеты МС-21 будут эксплуатировать авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия».

Ранее агентство сообщало, что авиакомпания «Россия» будет эксплуатировать только среднемагистральные отечественные самолеты МС-21. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» (16+) заявил генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский.