Новосибирская область оказалась в зоне риска рынка новостроек. Как рассказал независимый аналитик Сергей Николаев, вероятность кризиса перепроизводства в регионе находится примерно на том же уровне, что и в среднем по стране.
Новосибирская область разместилась на 45 месте в рейтинге устойчивости рынка новостроек, который составили специалисты Единого ресурса застройщиков. Аналитики основывались на соотношении темпов продаж и вывода новых проектов, количеству проданных лотов в строящихся жилых комплексах, а также динамике цен на квартиры в новостройках.
— Несмотря на снижение количества новых проектов на 24 процента к 2024 году и на 47 процентов к 2023 году, квартир в новостройках Новосибирской области продается на 40 процентов меньше, чем выводится на рынок, — указал Сергей Николаев.
Он отметил, что в целом по России вывод опережает продажи в 1,6 раза.