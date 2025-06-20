РБК: сбежавший из России бизнес вернется обратно в 2026 году

Возвращение иностранных компаний, скорее всего, начнется в 2026 году, когда появятся «первые такие подснежники из тех, кто решит ревитализировать свое присутствие в России или зайти на рынок»", — передает РБК слова Ивлева. Он указал, что лишь немногие компании действительно разрабатывают конкретные планы по возвращению на российский рынок, однако интерес к этому проявляют государства Азии, такие как Южная Корея, Япония, и США.