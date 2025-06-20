РБК: сбежавший из России бизнес вернется обратно в 2026 году

Семь из 13 опрошенных иностранных компаний хотели бы вернуться в Россию.
Возобновление деятельности иностранных компаний на российском рынке ожидается с 2026 года. Об этом сообщил координатор иностранных участников КСИИ, советник Б1 Александр Ивлев.
Возвращение иностранных компаний, скорее всего, начнется в 2026 году, когда появятся «первые такие подснежники из тех, кто решит ревитализировать свое присутствие в России или зайти на рынок»", — передает РБК слова Ивлева. Он указал, что лишь немногие компании действительно разрабатывают конкретные планы по возвращению на российский рынок, однако интерес к этому проявляют государства Азии, такие как Южная Корея, Япония, и США.
Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), подготовленному совместно с Минэкономразвития и группой компаний Б1, минимум семь из 13 опрошенных иностранных компаний, ушедших из России после февраля 2022 года, хотели бы возобновить свою деятельность в стране. Большинство респондентов (98%) работают на российском рынке свыше десяти лет. Основная часть участников опроса (63%) представлена фармацевтической, медико-биологической отраслями и производителями товаров народного потребления.
Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, ранее прекратившие работу в России, могут возобновить деятельность только после подачи соответствующего запроса. По его словам, у правительства нет списка желающих вернуться фирм и неизвестно, какие именно компании планируют восстановить бизнес в стране, передает «360.ru».