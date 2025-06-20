Цены на бензин на челябинских заправках растут, а на дизельное топливо остановились

Наиболее подорожал бензин марки АИ-98 и выше, за последние семь дней его литр прибавил в цене 8 копеек, средний цены достигли уровня в 81,66 ₽ Автомобильное топливо марки АИ-92 и марки АИ-95 выросло в цене на 3 копейки. АИ-92 в среднем стал стоить на челябинских заправках 53,13 ₽ за литр, а АИ-95 — 58,42 ₽ А вот средние цены на дизельное топливо в Челябинской области за последнюю неделю не изменились, они продолжают находиться на уровне 69,91 ₽ за литр.