Приморские отели до 1 сентября обязаны пройти самооценку

С 1 сентября владельцы объектов размещения, не прошедшие процедуру самооценки, не смогут размещать информацию о своей деятельности на агрегаторах. Те, кто не успеет сделать это до 1 сентября, попадут под санкции — их деятельность будет признана незаконной, а контрольно-надзорные органы будут вправе выписывать штрафы и формировать предписания об устранении нарушений.