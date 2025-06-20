Приморские отели до 1 сентября обязаны пройти самооценку

Как отмечает пресс-служба министерства туризма, даже если сейчас объект классифицирован и находится в реестре, но самооценка не пройдена, осуществить эту процедуру необходимо.
С 1 сентября владельцы объектов размещения, не прошедшие процедуру самооценки, не смогут размещать информацию о своей деятельности на агрегаторах. Те, кто не успеет сделать это до 1 сентября, попадут под санкции — их деятельность будет признана незаконной, а контрольно-надзорные органы будут вправе выписывать штрафы и формировать предписания об устранении нарушений.
Для того чтобы представители отельного бизнеса понимали алгоритм процедуры и перспективы ее непрохождения, министерство туризма совместно с администрацией Владивостока провели первый семинар «Классификация и самооценка гостиниц и иных средств размещения. Туристический налог». Его участниками стали около 20 представителей сферы гостеприимства.
Владельцам, кто не присутствовал на семинаре, можно обращаться в министерство туризма Приморского края, отдел регулирования туристской отрасли: 8 (423) 240 03 45, Приморский центр сертификации: 8 (423) 243 26 84.
«На сегодня в едином реестре региона насчитывается 516 классифицированных средств размещения (КСР) — это гостиницы, отели, хостелы, глэмпинги, базы отдыха и прочие объекты. Успешно уже прошли самооценку 123 КСР. Обозначенная законом дата приближается, поэтому не стоит прохождение процедуры откладывать на последние дни. Несмотря на то, что этот процесс не требует много времени, у бизнеса достаточно вопросов — потому ведем работу точечно с каждым предпринимателем», — пояснили в региональном министерстве туризма.