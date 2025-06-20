В Хабаровском крае зафиксирован рекорд потребления электроэнергии

В энергосистеме Хабаровского края и Еврейской автономной области при среднесуточной температуре воздуха 22 градуса энергетиками было зафиксировано потребление электрической мощности в размере 1497 МВт. Новое значение летнего максимума на 83 МВт превысило прошлый рекорд потребления мощности в период экстремально высоких температур, зафиксированный 29 июля 2021 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основными причинами роста потребления мощности в энергосистеме стали увеличение потребления мощности на Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате (Еврейская автономная область), ОАО «РЖД», АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» и набор нагрузки на Малмыжском горно-обогатительном комбинате.
Кроме того, с развитием энергоёмкой промышленности и электрификации Байкало-Амурской магистрали потребление энергии в Хабаровском крае будет только возрастать. Поэтому власти рассматривают вопрос строительства атомной электростанции в Солнечном районе на берегу озера Эворон, а также Нижне-Ниманской ГЭС в Верхнебуреинском районе.