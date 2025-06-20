В Хабаровском крае зафиксирован рекорд потребления электроэнергии

Кроме того, с развитием энергоёмкой промышленности и электрификации Байкало-Амурской магистрали потребление энергии в Хабаровском крае будет только возрастать. Поэтому власти рассматривают вопрос строительства атомной электростанции в Солнечном районе на берегу озера Эворон, а также Нижне-Ниманской ГЭС в Верхнебуреинском районе.