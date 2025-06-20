В Перми проведут КРТ микрорайона «Авиагородок» и улицы Чайковского

Минимущество Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки. На площади 11 га проведут КРТ в микрорайоне «Авиагородок» и на ул. Чайковского.
В жилой комплекс войдут дома переменной этажности от 8 до 10 этажей. Застройщику предстоит провести расселение и снос многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров, а также изъять гаражные постройки и сформировать земельный участок для возведения школы.
В жилой комплекс также войдут: общественный центр, центр детского творчества, детская стоматологическая поликлиника площадью 1,5 тыс. кв. метров.
Реализацию проекта по комплексному развитию территории планируют завершить в течение семи лет с момента подписания договора. Торги по выбору застройщика пройдут осенью этого года.