В Перми проведут КРТ микрорайона «Авиагородок» и улицы Чайковского

В жилой комплекс войдут дома переменной этажности от 8 до 10 этажей. Застройщику предстоит провести расселение и снос многоквартирных домов общей площадью около 5,8 тыс. кв. метров, а также изъять гаражные постройки и сформировать земельный участок для возведения школы.