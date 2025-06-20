Строительство аэропорта Омск-Федоровка подорожало на 8 млрд рублей

«Мы вместе с ВЭБ.РФ и “Аэропортами регионов” сделали важный шаг. Новый современный аэропорт — это не просто транспорт, это мощный стимул для развития всего региона: и экономики, и туризма, и новых рабочих мест. Президент России поддержал эту инициативу, сейчас проект проходит экспертизу. В 2026 году планируем начать строительство», — отметил Виталий Хоценко.