Строительство аэропорта Омск-Федоровка подорожало на 8 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме, где принимает участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, подписан меморандум о совместной работе над созданием нового аэропорта «Омск-Федоровка». Документ закрепляет намерения Омской области, государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и управляющей компании «Аэропорты регионов» включить проект в федеральную программу «Фабрика проектного финансирования».
Строительство долгожданного объекта предполагается начать в следующем году.
«Мы вместе с ВЭБ.РФ и “Аэропортами регионов” сделали важный шаг. Новый современный аэропорт — это не просто транспорт, это мощный стимул для развития всего региона: и экономики, и туризма, и новых рабочих мест. Президент России поддержал эту инициативу, сейчас проект проходит экспертизу. В 2026 году планируем начать строительство», — отметил Виталий Хоценко.
Добавим, по данным Минэкономразвития РФ, общая стоимость проекта нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка оценивается в 51 млрд рублей, участие «ВЭБ.РФ» — 4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что строительство предварительно обойдется в 43 млрд рублей, таким образом оно стало дороже на 8 млрд рублей.
Федоровка позволит вынести действующий аэропорт за пределы города. По проекту «Воздушные ворота» здесь собираются создать современный пассажирский терминал, грузовой комплекс и сопутствующие здания. Новый аэропорт получит взлетно-посадочную полосу длиной 3 200 и шириной 45 метров и будет способен принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Терминал оборудуют телескопическими трапами.
Напомним, завершить строительство планируется в 2028 году.