На ПМЭФ-2025 обсудили модернизацию птицефабрик на Южном Урале

Развитие птицеводства в Челябинской области и решение сопутствующих экологических вопросов губернатор Алексей Текслер обсудил с гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым в рамках Петербургского международного экономического форума.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, с момента приобретения птицефабрик «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания» группа «Черкизово» реализует проект их модернизации. Порядка 1,5 млрд рублей вложили в строительство очистных сооружений. В посёлке Ишалино их сдали в эксплуатацию в 2024 году, в настоящее время идёт настройка оборудования. Очистные в посёлке Муслюмово должны достроить до конца 2025 года.
Инвестиционный проект предполагает также модернизацию производства, перенесённого в Кунашакский район. Технологию содержания бройлеров планируют поменять с клеточной на напольную.
«Сегодня из шести бройлерных цехов на напольное содержание переведены две площадки. Дополнительно введены в эксплуатацию объекты ветеринарного назначения и площадка для размещения побочной продукции животноводства», — сообщили в пресс-службе губернатора.
Объёмы производства будут постепенно восстанавливать после модернизации. Также Текслер и Михайлов обсудили вопрос возможной господдержки компании из регионального бюджета. Уточняется, что только в Кунашакском районе на предприятиях группы работают более 2 тысяч южноуральцев.