На ПМЭФ-2025 обсудили модернизацию птицефабрик на Южном Урале

Как сообщили в пресс-службе главы региона, с момента приобретения птицефабрик «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания» группа «Черкизово» реализует проект их модернизации. Порядка 1,5 млрд рублей вложили в строительство очистных сооружений. В посёлке Ишалино их сдали в эксплуатацию в 2024 году, в настоящее время идёт настройка оборудования. Очистные в посёлке Муслюмово должны достроить до конца 2025 года.