В мае пермский авторынок продолжил падение после небольшого роста в апреле

Об этом свидетельствуют данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA.
Всего в прошлом месяце в регионе зарегистрировано 1 560 новых легковых авто. Относительно апреля этот показатель уменьшился на 7,7% — тогда на учет был поставлен 1691 автомобиль.
Согласно информации аналитиков, в мае этого года из 30 марок, поставленных на учет, сокращение показали 15, в прошлом месяце — 17. Среди них — Exeed (-75%), Omoda (-69,7%), Hyundai (-57,9%), Jaecoo (-51,3%), GAC (-56%), Jetour (-47,6%). Также снизили продажи Lada (-40,8%), Chery (-37%), Changan (-35,8%). При этом количество зарегистрированных в Пермском крае авто Belgee увеличилось на 49,0%, Toyota — на 15,4%.
Кроме того, за май на 5,9% уменьшилось год к году количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей. Всего было зарегистрировано 6 726 авто. Этот показатель также ниже апрельского — на 5,8%.
Продажи машин в Прикамье начали падать в конце 2024 года. В феврале рынок сократился на 23%. До этого масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1% на фоне ухода из РФ иностранных автоконцернов. В марте 2025 года продажи новых авто в регионе сократились на 47%. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Причиной стала в том числе высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.