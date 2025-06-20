В мае пермский авторынок продолжил падение после небольшого роста в апреле

Продажи машин в Прикамье начали падать в конце 2024 года. В феврале рынок сократился на 23%. До этого масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1% на фоне ухода из РФ иностранных автоконцернов. В марте 2025 года продажи новых авто в регионе сократились на 47%. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Причиной стала в том числе высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.