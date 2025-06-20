ПМЭФ-2025: инвестиции на 185 млрд руб. и 6000 новых рабочих мест в Самарской области

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как ГК «Полипласт», АФК «Система», АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр», а также с крупнейшими российскими банками.