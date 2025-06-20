ПМЭФ-2025: инвестиции на 185 млрд руб. и 6000 новых рабочих мест в Самарской области

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 185 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Эти инвестиции будут направлены на развитие экономики Самарской области и включают в себя участие таких крупных компаний, как:
ОАО «Завод Продмаш»;
ПАО «КуйбышевАзот»;
АО «Волгацеммаш»;
АО ГК «Эталон»;
ООО «Р-Климат»;
ООО «Компания Био-тон»;
ООО «Самарский бройлер»;
Hyper;
ООО «СамараТрансАвто-2000»;
АО «Эйч энд эн»;
ООО «Кабельный завод Энегрия»;
ООО «Практика».
Эти инвестиции позволят создать почти 6000 новых рабочих мест на передовых предприятиях региона.
Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как ГК «Полипласт», АФК «Система», АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр», а также с крупнейшими российскими банками.
«Это даст нам новые точки роста в науке, производстве, развитии новых технологий», -отметил глава региона.
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