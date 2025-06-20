Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПМЭФ-2025: инвестиции на 185 млрд руб. и 6000 новых рабочих мест в Самарской области

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 185 миллиардов рублей.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) были подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму более 185 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Эти инвестиции будут направлены на развитие экономики Самарской области и включают в себя участие таких крупных компаний, как:

ОАО «Завод Продмаш»;

АО «Волгацеммаш»;

АО ГК «Эталон»;

ООО «Р-Климат»;

ООО «Компания Био-тон»;

ООО «Самарский бройлер»;

Hyper;

ООО «СамараТрансАвто-2000»;

АО «Эйч энд эн»;

ООО «Кабельный завод Энегрия»;

ООО «Практика».

Эти инвестиции позволят создать почти 6000 новых рабочих мест на передовых предприятиях региона.

Кроме того, были подписаны соглашения о сотрудничестве с такими организациями, как ГК «Полипласт», АФК «Система», АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций», компания «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр», а также с крупнейшими российскими банками.

«Это даст нам новые точки роста в науке, производстве, развитии новых технологий», -отметил глава региона.

Новость была интересной? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал «МК в Самаре». Там до 24 июня включительно мы проводим розыгрыш призов. Успейте поучаствовать!