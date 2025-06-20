40 проектов свердловчан победили в конкурсе Президентских грантов

Более сорока проектов из Свердловской области прошли конкурсный отбор и стали победителями второго конкурса Президентских грантов. В число тех, кто получит серьезную финансовую поддержку на реализацию проектов, вошли несколько проектов, касающихся развития туризма, спорта, культуры, патриотического воспитания и так далее.