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40 проектов свердловчан победили в конкурсе Президентских грантов

Уральцы получат на реализацию десятки миллионов рублей.

Более сорока проектов из Свердловской области прошли конкурсный отбор и стали победителями второго конкурса Президентских грантов. В число тех, кто получит серьезную финансовую поддержку на реализацию проектов, вошли несколько проектов, касающихся развития туризма, спорта, культуры, патриотического воспитания и так далее.

Так, креативный кластер «На Заводе» из Сысерти получил средства на развитие доступной среды для маломобильных граждан, как и детская футбольная лига «Ворота в будущее», в которой играют дети-сироты.

О золотодобыче в Невьянске расскажет «Уральская палата ремесел», которая подготовит краеведческие экспедиции, конференцию и интерактивную экспозицию.

Благодаря проекту «ПОЛЕТЕЛИ!» от региональной федерации авиамоделизма на Урале должна появиться целая сеть авиамодельных кружков для детей и молодежи от 8 до 29 лет.

В общей сложности уральцы получат на свои проекты более 120 миллионов рублей.

«Горжусь тем, что на Урале так много внимательных и неравнодушных людей. Желаю успехов авторам проектов и надеюсь в перспективе лично посетить площадки», — поздравил победителей второго конкурса Президентских грантов врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.