40 проектов свердловчан победили в конкурсе Президентских грантов

Более сорока проектов из Свердловской области прошли конкурсный отбор и стали победителями второго конкурса Президентских грантов. В число тех, кто получит серьезную финансовую поддержку на реализацию проектов, вошли несколько проектов, касающихся развития туризма, спорта, культуры, патриотического воспитания и так далее.
Так, креативный кластер «На Заводе» из Сысерти получил средства на развитие доступной среды для маломобильных граждан, как и детская футбольная лига «Ворота в будущее», в которой играют дети-сироты.
О золотодобыче в Невьянске расскажет «Уральская палата ремесел», которая подготовит краеведческие экспедиции, конференцию и интерактивную экспозицию.
Благодаря проекту «ПОЛЕТЕЛИ!» от региональной федерации авиамоделизма на Урале должна появиться целая сеть авиамодельных кружков для детей и молодежи от 8 до 29 лет.
В общей сложности уральцы получат на свои проекты более 120 миллионов рублей.
«Горжусь тем, что на Урале так много внимательных и неравнодушных людей. Желаю успехов авторам проектов и надеюсь в перспективе лично посетить площадки», — поздравил победителей второго конкурса Президентских грантов врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.